Tennis lariano al Ct Cantù non riesce l'impresa di conquistare la promozione in serie B2 

Ieri domenica 11 luglio il tennis lariano faceva il tifo per il CT Cantù che sui campi amici di Corso Europa cercava l'impresa di ribaltare la serie finale dello spareggio contro il Tc Persiceto che valeva la serie B2. La squadra maschile di serie C1 del Circolo Tennis Cantù non è riuscito a ribaltare il pronostico dopo il 4-2 subito nella gara d'andata. Ieri infatti non è bastato il 3-.3 finale del return match per staccare la promozione in B che è stata invece conquistata dal club bolognese. Agli ospiti bastavano infatti tre punti per chiudere la sfida, e sono arrivati grazie al loro numero uno Luca Pancaldi, classifica 2.2 che ha vinto per 6-2, 6-0 il suo singolare contro Luca Dodero, bissato dal successo di Simone Todaro (2.5) a spese del canturino Massimo Guazzo (2.7) per 1-6, 6-3, 6-0 e infine al successo di Ludovico Truffelli (2.5) che ha superato Angelo Scotti per 6-3 6-1. Per Cantù si chiude così una grande stagione coronata con la qualificazione a questi playoff contro ogni aspettativa.

Queste le parole del capitano, maestro e giocatore del CT Cantù Angelo Scotti al termine delle gare: “Abbiamo sognato l’impossibile ma pur non avendocela fatta il viaggio resterà sempre in ognuno di noi”. Questo il commento a caldo del direttore tecnico e giocatore del team di C Massimo Guazzo: “Vogliamo ringraziare tutti i ragazzi, tifosi, soci e simpatizzanti del circolo circolo che ci hanno sostenuto in questo meraviglioso viaggio. Angelo ed io promettiamo che ci riproveremo, con questa incredibile squadra”.

Questa la squadra canturina al completo che ha giocato contro il CT Persiceto il doppio spareggio del 27 giugno e dell'11 luglio Angelo Scotti (2.6), Massimo Guazzo (2.7), Luca Dodero (2.6), Filippo Bongasca (2.7), Matteo Maggioni (2.8), Tommaso Cajano (2.8), Stefano Raina (3.1), Luca Montecamozzo (3.2).