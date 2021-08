Tennis lariano al Team Veneri si è chiuso il Circuito Regionale Veterani 2021

Tennis lariano quattro settimane di gare presso i campi del circolo lariano di San Fermo.

Tennis lariano si sono giocati e conclusi in questi giorni i tornei over40 femminile e quelli Over 50, Over 55 e Over60 maschili

Appuntamento importante per il tennis lariano quello che si è vissuto in questi giorni presso il Team Veneri di San Fermo dove ha fatto tappa il Circuito Regionale Veterani 2021. Sui campi dello storico circolo lariano per quattro settimane si sono giocati ben quattro tabelloni: il torneo over 40 femminile e in campo maschile i tre tornei over 50, over 55 e over 60.

Torneo Over 40 femminile Il successo è andato alla tennista lariana Laura De Vittori del Tc Villa d'Este che in finale ha superato per 7-6, 6-2 Claudia Cappellani Claudia del Tc Como. Il torneo over 50 maschile Nel torneo Over 50 maschile la vittoria ha sorriso a Gabriele Vedani dello Sporting club Saronno che in finalissima ha regolato per 6-1, 6-4 contro Fabrizio Musitelli del Tennis Grillo di Capiago Intimiano. Torneo Over 55 maschile Nel torneo Over 55 maschile successo meritato per Stefano Moroni del Tc Roseda che in finalissima ha sconfitto in due set per 6-1, 6-2 Alberto Quaroni de Il Fontanile Milano.

Torneo Over 60 maschile Nel torneo Over 60 maschile si è imposto Gianluca Berri del Tc Ambrosiano che in finalissima ha liquidato in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 il testa di serie numero uno Lamberto Maria Ferrara dello Sporting Club Sassuolo grande favorito della vigilia.

