Tennis lariano Andrea Arnaboldi eliminato dal Challenger ATP di Lisbona

Tennis internazionale

Tennis lariano brutte notizie dalla terra battuta del Portogallo per la racchetta brianzola.

Tennis lariano ora il canturino e il cugino Federico debutteranno il 10 ottobre ai campionati italiani a squadre di serie A1

Brutte notizie dal Portogallo per una delle racchette più importanti del tennis lariano. Il canturino Andrea Arnaboldi infatti è stata eliminato sulla terra battuta del Challenger Atp di Lisbona ai sedicesimi di finale al termine di un match incredibile perso contro il tedesco Benjamin Hassan. Un match che è stato ripreso dopo l'interruzione precedente per oscurità e che ha visto il brianzolo perdere il primo set per 2-6 ma poi reagire prontamente andando a impattare il risultato grazie al successo nella seconda partita per 6-3. Incredibile il terzo e decisivo set in cui Arnabolsi è scappato via portandosi sul 5-1: a quel punto però ha avuto a disposizione ben due quattro match point sprecandoli prima di essere agganciato sul 6-6 dall'avversario. Al tie break il canturino ha poi fallito un altro match point ed è stato punito dal tedesco che si è imposto pe 10-8 al termine di questa maratona emozionante e volando così agli ottavi di finale. Ricordiamo che nei giorni scorsi Andrea Arnaboldi aveva partecipato ad un altro torneo in Portogallo il Challenger Atp di Braga dove si era dovuto arrendere ai quarti di finale battuto dalla testa di serie numero 1 del torneo il forte brasiliano Monteiro.

Arnaboldi cerca riscatto ai campionati Italiani a squadre di serie A1

Ora l'attenzione di Andrea Arnaboldi si sposta sul debutto nel campionato italiano di serie A1 a squadre che lo vedrà protagonista al fianco del cugino Federico con la squadra del Tennis Club Genova 1893. L'esordio dei due cugini brianzoli è previsto per il prossimo 10 ottobre contro il Tennis Comunali Vicenza.