Tennis lariano Andrea Arnaboldi ko in finale del Challenger Atp di Forlì

Il tennis lariano ieri ha fatto il tifo per il canturino Andrea Arnaboldi nella finale del secondo Challenger ATP 80 di Forlì che si è svolto presso il Circolo Tennis Villa Carpena. Per l'esperto tennista brianzolo si è trattata della sua seconda finale in un torneo Atp ma purtroppo è andata male visto che si è dovuto arrendere in due set al forte russo Pavel Kotov che si è imposto in meno di due ore con il punteggio di 6-4, 6-3. Arnaboldi ha giocato comunque una buona finale e soprattutto un ottimo torneo che lo ha visto superare nell'ordine Raul Brancaccio (costretto al ritiro) nel match d'esordio poi negli ottavi di finale l’olandese Gijs Brouwer, quindi nei quarti il greco Michail Pervolarakis e in semifinale anche il giovane talento italiano Nardi. Un cammino splendido a cui è mancata solo la ciliegina sulla torta negata come detto dal russo Kotov che si aggiudicato il Challenger di Forlì confermandosi bestia nera di Arnaboldi. Il canturino si può consolare però perché l'accesso a questa finalissima gli garantisce un posto nel tabellone di qualificazione degli Australian Open 2022.