Tennis lariano, il canturino Andrea Arnaboldi ricomincia dagli assoluti di Todi

Tennis lariano, stanno riaprendo i circoli nostrani e riparte l’attività.

Tennis lariano il brianzolo parteciperà ai campionati italiani dal 15 giugno prossimo

Buone nuove per il tennis lariano e per i tanti appassionati, atleti delle racchette professionisti come semplici amatoriali. In questa settimana infatti stanno riaprendo un po’ tutti i circoli della nostra provincia. Dopo il Tennis Como ha infatti riaperto i battenti anche il Tennis Cantù dove sono ricominciate le attività sportive ovviamente seguendo strettamente le indicazioni e le regole di sicurezza ed igiene come da disposizioni governative.

Riparte anche l’attività agonistica: il 15 giugno gli assoluti italiani

Ma buone nuove arrivano anche dal fronte agonistico e federale. La Federazione Italiana Tennis infatti ha organizzato, i campionati italiani assoluti che mancavano esattamente dal 2004. Dopo 16 anni quindi torna in campo la kermesse tricolore che sarà anche la prima tappa del nuovo MEF Tennis Tour, un circuito nazionale creato dalla FIT per consentire ai nostri migliori giocatori di riprendere l’attività agonistica. Così dopo il blocco dovuto all’emergenza covid 19, che ha paralizzato il calendario dei tornei ATP, WTA ed ITF l’attività agonistica in Italia riparte con i campionati assoluti che si svolgeranno dal 15 giugno in Umbria a Todi. Tra gli iscritti al tabellone degli Assoluti di Todi ci sarà anche il tennista canturino Andrea Arnaboldi.