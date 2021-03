Tennis lariano Ilaria Proserpio ha vinto l’Open femminile a San Fermo

Tennis lariano si continua a giocare nei principali circoli nostrani.

Tennis lariano a Mariano si impongono Mikael Fortuna nel Torneo Open TPRA e Mario Sanelli nel torneo limitato 50

Tennis lariano ancora protagonista nel weekend scorso. Sui campi del Team Veneri di San Fermo si è concluso il torneo valido per il campionato Italiano Open femminile che ha visto nel singolare il successo di Ilaria Proserpio del Tennis Brianteo, che ha vinto con pieno merito superando in finalissima Elena Castelli dello Junior Tennis Training di Concagno. Elena Castelli però non si è persa d’animo e ha conquistato un’altra finale vincendola nel torneo doppio misto in coppia con Dario Rosa della Lario Park che nell’ultimo e decisivo match hanno regolato la coppia formata da Mensi (Tennis Faustina)-Fontana (Tc Oggiono).Ora in settimana in campo a San fermo il torneo Open maschile Lim 2.6 e il Torneo open femminile Lim 2.4.

Al Tc Mariano comense Mikael Fortuna vince il Torneo Open maschile TPRA

Si continua a giocare anche sui campi del circolo Tennis Mariano dove nel weekend si è chiuso il torneo maschile Limitato 50. Il successo ha premiato Mario Sanelli del Tennis Club Lecco che in finalissima ha battuto Giovanni Marabotti del Cesano Maderno. Ieri invece per il Campionato Italiano il Torneo Open maschile TPRA la vittoria di Mikael Fortuna in finale contro Roberto Zanchetta. Ma al Tc Mariano i tornei proseguono e nel prossimo weekend saranno in programma quelli riservati alla Cat All Star Maschile e Lim 50 Femminile.