Tennis lariano in serie C il team femminile di Cantù cala il poker contro la Villa Reale 

Tennis lariano nel weekend buone nuove tinte di rosa per il circolo brianzolo.

Tennis lariano un successo che mantiene le giovani brianzole in corsa per i playoff lombardi

Buon momento per un circolo prestigioso del tennis lariano. Per il Tennis Cantù infatti è stato un weekend positivo quello appena trascorso. L’unica nota stonata è stato il rinvio del 4° turno di serie C della squadra maschile brianzola che avrebbe dovuto giocare sul campo dello Sportrend di Melzo ed invece per impraticabilità del campo il match verrà recuperato nei prossimi giorni. Chi ha giocato invece e ha messo a segno una nuova bella vittoria è la squadra femminile di serie C del CT Cantù. Le ragazze canturine nel 4° turno del girone 3 hanno battuto nettamente in casa il Villa Reale di Monza in virtù dei successi nei singolari di Samira De Stefano, Chiara Giaquinta e di Carola Bisignani per poi calare il poker con il doppio di Giaquinta/Bisignani. Una vittoria netta che mantiene le tenniste di Cantù in piena corsa playoff. Il team rosa canturino tornerà in campo per il 5° turno domenica 5 maggio ospiti dello Sporting Club Saronno poi il turno di riposo per chiudere il girone domenica 30 maggio in casa contro il Tennis Agrate.

Nei tornei individuali bene le giovani De Stefano e Tagliabue

Ma il bel weekend del Ct Cantù è completato anche dai tornei. Nel torneo giovanile di Cantello organizzato dalla Sat 2010 da segnalare l’ottima prestazione nel tabellone Under 16 femminile di Martina Tagliabue del Circolo Tennis Cantù che è arrivata in finalissima dopo aver battuto in semifinale una delle grandi favorite Giulia Ludovici. La Tagliabue in finale però ha dovuto alzare bandiera bianca contro Ludovica Michelutti dello Junior Milano per 6-1 6-4. Inoltre non va dimenticata la finale raggiunta dalla canturina Samira De Stefano finalista del Torneo Open di Samarate.