Tennis lariano nel pomeriggio Andrea Arnaboldi gioca i quarti del Challenger di Lille

Tennis lariano oggi si è aperta a Villa Olmo la Super Next Gen U18 e U16.

Tennis lariano l’atleta canturino insegue la semifinale ma deve battere il belga Zizou Bergs

Giornata importante quella odierna per il tennis lariano. Oggi infatti si è alzato il sipario al Tennis Como sulla tappa lariana del Super Next Gen Italia, il più importante circuito giovanile d’Italia valido anche come prova di qualificazione ai Campionati Italiani assoluti di categoria. Il torneo riservato alle categorie Under16 e Under18 vedrà scendere in campo sulla terra rossa di Villa Olmo fino alle finali di domenica 4 aprile proprio nel giorno di Pasqua, 397 atleti da tutta Italia: 279 i tennisti iscritti nel tabellone maschile, 118 invece le ragazze nel tabellone femminile. I tornei si giocheranno a porte chiuse visto che il circolo rimarrà chiuso al pubblico e l’accesso sarà consentito solo ai giocatori per le normative anti covid.

Al Challenger di Lille Andrea Arnaboldi oggi insegue la semifinale

Fari puntati questo pomeriggio sul Challenger di Lille dove Andrea Arnaboldi va a caccia di un posto in semifinale. Alle ore 17.15 infatti il canturino sfiderà nei quarti il giovane belga Zizou Bergs numero 329 del ranking internazionale proveniente dalle qualificazioni e che nel turno precedente aveva eliminato il tedesco Tobias Karke. Arnaboldi nei turni precedenti invece ha eliminato prima il francese Manuel Guinard con il punteggio di 7-6, 6-0 e poi un altro rappresentante transalpino Antoine Hoang, numero 130 dell’Atp con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3. Il vincitore della sfida di oggi Arnaboldi-Bergs sfiderà in semifinale il francese Quentin Hays che nei quarti ha già eliminato il connazionale Benjamin Bonzi per 6-4, 6-3.