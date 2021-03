Tetto in fiamme: paura a Olgiate Comasco nella prima serata di ieri.

Tetto in fiamme, l’intervento

L’incendio è divampato in una casa di via Cascina Bella. Imponente la mobilitazione di mezzi e uomini dei Vigili del fuoco. La centrale operativa, infatti, ha mandato sul posto numerosi veicoli per contenere le fiamme ed evitare che il fuoco potesse propagarsi. Alle 22 le operazioni erano ancora in corso di svolgimento. Ancora da capire cosa possa aver provocato l’incendio.

La vicinanza del sindaco alla famiglia colpita dall’incendio

Il sindaco Simone Moretti ha ringraziato l’intervento dei Vigili del fuoco tramite un comunicato: “Un ringraziamento ai Vigili Del Fuoco – Como per il prezioso e pronto intervento di questa sera per un incendio di un tetto a Olgiate Comasco che avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori. L’avviso dei vicini di casa e la tempestività sono stati quanto mai preziosi per avvisare prontamente i Vigili del fuoco. Da parte dell’Amministrazione comunale piena vicinanza alla famiglia anche per affrontare il periodo di ristrutturazione”