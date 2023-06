Tornano gli Interventi Emblematici di Fondazione Cariplo: per il Comasco a disposizione 400mila euro

Anche per il 2023 Fondazione Cariplo prosegue la collaborazione con le Fondazioni di Comunità per la promozione degli “Interventi Emblematici Provinciali”, a cui la Fondazione ha destinato complessivamente 5 milioni e 200mila euro. Per il territorio della Provincia di Como, il bando prevede un budget totale di 400 mila euro finalizzato a promuovere progetti definiti emblematici, ovvero iniziative in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita della comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento.

Fondazioni Cariplo si avvale del supporto e delle competenze delle Fondazioni di Comunità per la promozione e la diffusione dell’iniziativa, l’assistenza agli enti interessati e la candidatura di progetti sul territorio di ciascuna delle tradizionali Province di intervento.

Possono essere ammessi a contributo solo interventi in linea con il Documento Programmatico di Fondazione Cariplo e attinenti agli indirizzi delle sue Aree filantropiche e strategiche: Arte e Cultura, Servizi alla Persona, Ambiente e Ricerca Scientifica e Tecnologica.

In sintesi, il bando sostiene interventi che siano in grado di promuovere:

Gli enti che richiedono contributi devono formalizzare le richieste on-line attraverso il sistema informatico di Fondazione Cariplo entro le 12 del primo settembre 2023.

"Gli Interventi Emblematici Provinciali rappresentano un esempio concreto di attenzione verso i territori da parte di Fondazione Cariplo. Si tratta di risorse che ogni anno vengono messe a disposizione degli enti non profit di una provincia, e che si aggiungono a quelle per i progetti che, tramite le Fondazioni di Comunità, vengono sostenuti attraverso i tradizionali bandi. Anche in questo caso, come per le risorse messe a disposizione ogni quattro anni per i cosiddetti Progetti Emblematici Maggiori, la chiave non è nello specifico legato al budget, ma al metodo: servono progetti e idee che tengano ben presente i bisogni emergenti e che di fronte ad essi siano in grado di unire la comunità locale, per dare significato agli interventi, per renderli operazioni di sistema. Solo potenziando le reti e lavorando insieme le risorse messe in campo possono avere un impatto più significativo" ha spiegato il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone.

"Viviamo in tempi di profonde e repentine trasformazioni sociali, culturali e ambientali. Anche nella nostra provincia numerosi enti non profit cercano di affrontare i problemi legati ai cambiamenti in corso, articolati e complessi, investendo sulle competenze interne e cercando soluzioni innovative ed efficaci. Ringrazio Fondazione Cariplo che anche quest’anno ha messo a disposizione 400 mila euro per la realizzazione di progetti emblematici volti a sostenere il lavoro e l’impegno delle non profit della nostra provincia", ha aggiunto Angelo Porro, Presidente della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca.