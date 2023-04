Una partecipazione numerosa e con un fine benefico quella dell'associazione "Tra Capo e Collo" alla Milano Marathon.

"Tra Capo e Collo" alla Milano Marathon: raccolti 17mila euro

33 squadre, 133 runners di cui 41 sanitari e un paziente, un maratoneta e 17.656 euro già raccolti. Sono alcuni dei numeri che hanno caratterizzato la partecipazione dell’associazione Tra Capo e Collo all’ultima edizione della Milano Marathon che si è svolta domenica 2 aprile. Gli atleti hanno partecipato alla staffetta non competitiva per squadre di 4 persone ognuna delle quali corre una frazione tra i 7 e i 13 km, e un atleta ha corso la maratona vera e propria.

La manifestazione è strettamente collegata al Milano Marathon Charity Program, il progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali specifici. Per contribuire con le donazioni - che possono essere effettuate attraverso Rete del Dono, la piattaforma di crowdfunding e personal fundraising partner della Milano Marathon - c’è ancora tempo fino al 31 maggio. Ad oggi l’associazione ha già beneficiato di donazioni pari a 17.656 euro.

La raccolta di quest’anno è destinata a potenziare il lavoro dei sanitari, medici, infermieri e personale tecnico, che dedicano la propria attività, all’ospedale Sant’Anna, al servizio dei pazienti affetti da malattia oncologica del distretto testa-collo.

L'associazione

La onlus nasce come evoluzione del lavoro multidisciplinare svolto da anni all'ospedale Sant'Anna dalle unità di Chirurgia Maxillo-facciale, Radioterapia e Otorinolaringoiatria e, in particolare, dall'attività del Gruppo operativo interdisciplinare permanente "Head and Neck Cancer Unit". Nel Goip operano anche i professionisti dei reparti di Oncologia, Diagnostica per Immagini, Medicina Nucleare e Anatomia Patologica. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito o scrivere alla mail associazione@tracapoecollo.com