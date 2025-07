Troppo caldo per studiare: chiusa l'aula studio in stazione

Provvedimenti

E' la prima volta che accade: è stata aperta ininterrottamente dal 9 gennaio 2023, a eccezione del mese di agosto.

Si ferma quindi l’attività presso i locali riqualificati dell’associazione giovanile Lo Snodo

Temporaneamente chiuso un punto di riferimento sul territorio

Alla stazione di Erba i locali adibiti ad aula studio dall'associazione giovanile Lo Snodo non saranno aperti: fa troppo caldo per studiare e per la prima volta dalla sua apertura nel gennaio del 2023 l'attività si ferma. Gli studenti perdono temporaneamente un punto di riferimento stabile per lo studio sul territorio, affiancando la biblioteca cittadina di Erba con la quale è attiva una collaborazione proficua. Da circa un anno, inoltre, gli spazi sono accessibili anche per attività di co-working, sempre in forma totalmente gratuita.

Da maggio l'aria condizionata ha problemi

Negli ultimi giorni le temperature all’interno degli ambienti hanno superato i 30 gradi, rendendo lo studio e il lavoro del tutto insostenibili, come spiega il presidente de Lo Snodo Simone Pelucchi:

"Purtroppo per la prima volta dopo 2 anni e mezzo siamo costretti a una chiusura fino a data da destinarsi, o comunque fino a quando le temperature non torneranno sostenibili, del nostro servizio principale. L'impianto di aria condizionata presenta problemi già dal mese di maggio. La ditta incaricata della manutenzione, la Tecnoservice di Lecco, è intervenuta più volte, seppure con intervalli piuttosto lunghi tra un intervento e l’altro, senza tuttavia risolvere definitivamente il guasto".

Numeri molto alti di frequenza

I numeri dell’aula studio parlano chiaro: aperta 7 giorni su 7 per più di 9 ore al giorno, ha raggiunto 800 giornate complessive di attività, per un totale di 6.300 ore garantite grazie all’impegno di oltre 45 volontari. Negli spazi gestiti da Lo Snodo vi è una sala dedicata ai lavori di gruppo e un locale dove è possibile consumare il pranzo.

L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.