Truffe e furti, serata con le Forze dell’ordine

Truffe e furti, una serata, a Lurate Caccivio, per proteggersi dai reati predatori.

Serata contro truffe e furti

L’Amministrazione comunale sta portando avanti un ciclo di incontri sul tema “Comunità e sicurezza: un patto di fiducia”. Oggi, giovedì 23 aprile alle 18, allo Spazio Volta3, “Incontro sui reati predatori, le truffe e la sicurezza nelle abitazioni”, a cura dell’Arma dei Carabinieri di Como e di Lurate Caccivio: modera Massimo Montorfano, cronista del Giornale di Olgiate. Sarà un momento di confronto con anche consigli utili su come proteggersi.

Gli altri incontri

Giovedì 30 aprile, “Controllo del vicinato: costituzione sul territorio comunale” a cura della Polizia locale di Lurate Caccivio. Saranno presenti Sergio Contu e Danilo Cazzaniga dell’associazione Controllo del vicinato. Nel corso della stessa serata si tratterà anche il tema degli “Aspetti operativi del controllo di vicinato”: interverrà Stefano Lanna, dirigente della Polizia locale di Busto Arsizio, con il coordinamento di Christian Catelli.

Infine, sabato 9 maggio, con inizio alle 10: “Criminalità organizzata nell’Olgiatese. Fiori di San Vito a Lurate Caccivio: passato o attualità?”. Interverrà Giuseppe Peluso, ispettore della Polizia di Stato. Modera il giornalista Paolo Moretti.