Tutto pronto per la 53esima edizione del Gemellaggio con Liancourt

Un articolato programma di appuntamenti per la 53esima edizione del Gemellaggio tra Olgiate Comasco e Liancourt.

L’accoglienza

L’arrivo della delegazione francese è previsto per giovedì primo maggio. Il Comitato Gemellaggio accoglierà gli amici di Liancourt con un momento di ricevimento e convivialità nella sede dell’associazione L’Alveare, in via Maestri Comacini.

Visite culturali, musica e inaugurazione della meridiana

Fino a domenica 4 maggio gli ospiti avranno l’opportunità di partecipare a vari appuntamenti. Tra questi, l’inaugurazione della meridiana in Villa Peduzzi, la gita ad Aosta e al Forte di Bard, la cena al ristorante La Madonnina a Cantello.

Il concerto di primavera

Nella serata di venerdì 2 maggio, al Medioevo, il Concerto di Primavera: protagonisti circa 50 elementi del Corpo musicale olgiatese. L’evento si aprirà con gli inni nazionali francese e italiano, serata dedicata proprio alla delegazione del Gemellaggio.