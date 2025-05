Una serata per conoscere certezze e falsi miti sull'energia nucleare

Una serata a Olgiate Comasco per saperne di più sull'energia nucleare, anche per smentire ingenui ottimismi.

L'incontro

In calendario per giovedì 29 maggio, alle 20.30 al centro congressi Medioevo, l'incontro vuole fare il punto su un tema parecchio dibattuto. L'intento dell'assessore Renato Spina, delega alla Transizione ecologica, è proprio quello di mettere in chiaro informazioni indispensabili. "L’argomento che verrà presentato il 29 maggio ha lo scopo di offrire alla cittadinanza un piccolo approfondimento sull’energia nucleare. I relatori sono ricercatori di spessore, Marica Rebai e Federico Caruggi, ricercatori del Cnr e dell’Università Milano Bicocca". In particolare: Marica Rebai è una nostra concittadina, che con orgoglio, l’Amministrazione comunale ha invitato per aiutarci a comprendere l’argomento".

Tra curiosità e certezze che non sono affatto certe

L'assessore Spina invita a segnare la data dell'appuntamento. "Per sollecitare la curiosità, riporto una delle tante dichiarazioni rilasciate da Nicola Armaroli, dirigente di ricerca presso il Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche). Così si esprime: “Si continua a parlare di nucleare come realtà da mettere in atto in pochi anni, qualcuno afferma 5/6 anni. Parliamo di una tecnologia che non esiste, mi riferisco alle piccole centrali nucleari a costi accessibili e minima produzione di scorie! Ricordo che nel 2023 un’azienda Usa che doveva immettere sul mercato un reattore da 77 MW ha annunciato la chiusura del progetto, perché i costi erano troppo elevati. Anche la Francia ha rinunciato nel perseguire la medesima strada. Dico che occorre un percorso certo! Approfondito sui costi di fabbricazione e gestione, questi sono i fatti! Inoltre l’Italia e l’Europa non dispongono di materie prime, aggiungo che il più grande player del settore nucleare è Rosatom, una società russa e i detentori del settore nucleare sono Russia e Cina”.

La ricerca e la trasparenza

Un'ulteriore sottolineatura dell'assessore fa leva ancora su una dichiarazione di Armaroli: "Io non sono contrario a continuare la ricerca sul nucleare, ma sono convinto che rimarrà un bellissimo campo di ricerca". Ecco il senso della serata del 29 maggio: "Sarà occasione di ascoltare due ricercatori che ci illustreranno il viaggio nell’energia nucleare tra il presente e il futuro. Vi aspettiamo numerosi", conclude Spina.