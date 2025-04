Un’opera di street art per ricordare e onorare Falcone e Borsellino

Un murales che celebri Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e che ribadisca i valori della giustizia è quello che a breve verrà realizzato all’interno del territorio di Fino Mornasco.

L’opera verrà realizzata sulla cabina elettrica a ridosso della rotonda sulla strada provinciale 35 in via Gorizia. A ideare il progetto di street art è l’architetto Riccardo Gaffuri.

L'opera di Gaffuri

Quella proposta da Gaffuri è la creazione di un progetto artistico di Sticky art (affissione della riproduzione delle sue opere su uno speciale materiale resistente) da realizzare sulle superfici murarie della cabine elettriche in collaborazione con la proprietà E-distribuzione spa.

Per Fino Gaffuri realizzerà l’opera Duel n°35 – David & Golia. Spiega così il significato dell'opera Gaffuri:

"La serie di opere contenute in Duels parla del sociale e della politica. Quello che verrà realizzato a Fino sarà un duello tra David, simboleggiato da i magistrati Falcone e Borsellino, e Golia, la mafia. I due magistrati sono visti come due street artists armati di colori e fantasia per combattere il male. Mi piace realizzare opere che trasmettano dei messaggi e dei contenuti importanti".

Il patrocinio del Comune

Il Comune ha dato il patrocinio. Niccolò Introzzi, assessore allo Sport, volontariato e associazionismo e Grandi eventi motiva così la decisione:

"Abbiamo avuto un paio di mesi fa un incontro con Gaffuri, artista eclettico che ha realizzato opere street urban in vari contesti, in città come, ad esempio Milano. Le sue opere hanno sempre un grande significato e un potere evocativo. Per cui la sua idea ci è piaciuta fin da subito. Il suo intervento migliorerà e renderà più bello un luogo esteticamente poco significativo. Quando ci ha proposto questa possibilità abbiamo accettato anche perché il suo intervento sarà visibile e duraturo. Abbiamo quindi individuato quella cabina che si trova in un punto trafficato e potrà quindi “parlare” a più persone".

Il progetto di Gaffuri verrà inaugurato il 23 maggio: