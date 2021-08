Via Milano, il Comune cambia programma: sabato riapertura integrale della strada

Via Milano, a Olgiate Comasco, è interessata dal cantiere per la riparazione del collettore fognario, intervento indispensabile a seguito all'esondazione della scorsa settimana.

Via Milano, il Comune cambia strategia

Nella giornata di ieri il Comune, con l'assessore Flavio Boninsegna, aveva annunciato la parziale riapertura al traffico del tratto ora bloccato tra via Cattaneo e via Roggia Antiga. Venerdì, infatti, avrebbe dovuto essere istituito un senso unico in entrata dalla provinciale Lomazzo-Bizzarone. Oggi, però, il programma è cambiato. Niente senso unico domani, ma riapertura integrale sabato mattina. "La novità è motivata dal fatto che Como Acqua è riuscita a recuperare il tubo nuovo, che non aveva in magazzino, potendo riprendere proprio oggi i lavori in via Milano - spiega l'assessore Boninsegna, delega ai Lavori pubblici - Si è pensato, quindi, che fosse meglio concentrare le opere per completare l'intervento in pochi giorni, evitando di aprire parzialmente al traffico venerdì e anticipando l'apertura definitiva a sabato".

Maltempo, rogge e torrenti sotto controllo

Con la sistemazione di via Milano la situazione tornerà alla normalità. E dopo le insistenti precipitazioni piovose della scorsa giornata i disagi sono stati decisamente più contenuti rispetto alla scorsa settimana. Problemi in via Marconi, dove la strada si è allagata e ancora un accumulo di acqua nel posteggio interrato di piazza Italia.