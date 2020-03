Vigili del fuoco impegnati con quattro squadre per salvare una casa dalle fiamme

Vigili del fuoco impegnati ieri sera, sabato 28 marzo 2020, con quattro squadre per salvare dalle fiamme una casa in via Ronchi, a Lipomo.

Vigili del fuoco, intervento tempestivo per domare le fiamme

Alle 19.30 l’intervento delle squadre del Comando di Como, dalla sede centrale e dai distaccamenti di Cantù ed Erba per un incendio in un’abitazione.Giunti sul posto, i pompieri hanno trovato il balcone della casa avvolto dalle fiamme, che già stavano coinvolgendo anche il tetto in legno. Spento l’incendio, i soccorritori, col loro tempestivo e prezioso lavoro, hanno operato anche per contenere i danni al tetto.

Cause da accertare

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Le fiamme hanno lesionato una porzione di circa 50 metri quadrati del tetto in legno: l’ultimo dei tre piani dell’edificio è stato dichiarato inagibile. Fortunatamente, non si segnalano persone ferite. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i Carabinieri.