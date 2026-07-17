Unire la passione per l’arte alla bellezza incontaminata della natura, per imparare a guardare il paesaggio montano con occhi nuovi. È questo l’obiettivo di “La vita Illustrata o come il disegno ti cambia la vita”, il primo appuntamento del ciclo “Piccole storie per una grande montagna”, la rassegna di eventi promossa dal Coordinamento “Salviamo il Monte San Primo”.

Arte e natura alla Colma di Sormano con il workshop di sketchbook

L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio alle ore 10:00 sui prati della suggestiva Colma di Sormano, alle pendici del Monte San Primo. Uno dei punti più panoramici del Triangolo Lariano farà da eccezionale scenario a cielo aperto per un esclusivo workshop silvestre di Sketchbook.

Il workshop di sketchbook

A guidare i partecipanti in questa esperienza sarà Anna Canavesi, in arte Bic Indolor, nota illustratrice, textile designer e ceramista. Sotto la sua guida artistica, i partecipanti intraprenderanno una breve e piacevole passeggiata, a cui seguirà un momento di sperimentazione collettiva. Circondati dalla magnifica vista del Palanzone, dei Corni di Canzo, del Monte Resegone e delle Grigne, si cimenteranno nella copia dal vero en plein air, apprendendo nuove tecniche per personalizzare in modo unico e creativo le pagine del proprio diario.

Un’esperienza aperta a tutti

“Non è importante saper disegnare” spiegano gli organizzatori, “basta aver voglia di guardarsi attorno e di iniziare il proprio progetto di riscoperta di sé e della natura”. L’invito è aperto a tutti a partire dai 16 anni d’età: l’unico requisito richiesto è portare con sé un diario o un taccuino da personalizzare.

Il progetto “Piccole storie per una grande montagna”

L’appuntamento si inserisce nel più ampio calendario di iniziative di “Piccole storie per una grande montagna”, nate per valorizzare il territorio del Monte San Primo e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di tutelarne l’integrità e la bellezza naturale.

Informazioni utili

Data e ora: Sabato 25 luglio, ore 10:00.

Luogo: Prati della Colma di Sormano (CO).

Target: Evento aperto a tutti a partire dai 16 anni.

Cosa portare: Il proprio diario o taccuino personale.

Condizioni di partecipazione: I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria. La partecipazione è completamente gratuita. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.