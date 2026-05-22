La Giunta comunale di Erba ha deciso di avviare un’azione legale contro il vincolo posto dalla Soprintendenza a tutela degli edifici storici della parte sud della frazione di Villincino, incluso il giardino privato di via Battisti che il Comune vorrebbe asfaltare per costruirvi l’ennesimo parcheggio.
Comune contro Sopraintendenza sul vincolo di via Battisti, le critiche del circolo “Ilaria Alpi”
Sulla decisione dell’Esecutivo si è espresso anche il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, che ha sottolineato il suo dissenso nei confronti del provvedimento. Il circolo infatti ritiene che l’impugnazione legale decisa dalla Giunta sia un’azione negativa, oltre che un paradosso!
“É una parte dello Stato che va contro l’Amministrazione dello Stato e contro l’ambiente – si legge nella nota del circolo – A differenza della Giunta di Erba – noi siamo totalmente d’accordo con l’apposizione del vincolo ambientale e paesaggistico sulla frazione di Erba”.
Il circolo si è detto quindi sconcertato dalla decisione assunta dall’Amministrazione erbese.
“Per questo siamo sconcertati della decisione assunta dalla Giunta comunale di Erba, che ha deciso di impugnare per via legale il vincolo posto dalla Soprintendenza. Il ricorso legale è ancora più paradossale se si pensa che è fatto per ‘difendere’ l’impattante progetto che prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio in uno storico giardino privato in via Battisti!”
Le parole del presidente Fumagalli
Sulla decisione è intervenuto poi direttamente anche il presidente del circolo Roberto Fumagalli, che ha attaccato duramente l’Amministrazione:
“Il Sindaco e la Giunta di Erba confermano ancora una volta di pensare solo a riempire di cemento e asfalto il già martoriato territorio comunale, uno dei più cementificati della provincia di Como! Ora la Giunta è arrivata addirittura ad andare contro il vincolo posto dalla Soprintendenza. Il tutto paradossalmente per realizzare l’ennesimo parcheggio, cioè l’ennesima distesa di asfalto che cancellerebbe un bellissimo giardino e orto storico in via Battisti. Non ci sono parole per commentare ulteriormente queste scelte scellerate in materia urbanistica da parte dell’Amministrazione comunale di Erba, che con questo atto si squalifica con le proprie mani. Erba non ha bisogno di altro cemento e asfalto, ma di una maggiore tutela delle aree verdi del centro urbano. L’impugnazione legale per difendere il progetto di un nuovo parcheggio in via Battisti, viene subito dopo la decisione di autorizzare la costruzione di un parcheggio e di una palazzina nel parco privato di via Volta, dove nelle scorse settimane sono stati tagliati numerosi alberi di alto fusto! Non sazi, ora il Sindaco e la Giunta vorrebbero procedere con l’asfaltatura del giardino di via Battisti. Noi sosteniamo il vincolo deciso dalla Soprintendenza, a salvaguardia degli edifici storici a sud del borgo di Villincino e del giardino di via Battisti”.