Il gruppo ambientalista ha attaccato duramente la giunta erbese sulla decisione di ricorrere contro i vincoli posti a tutela degli edifici e sul giardino, sul quale il Comune voleva realizzare un parcheggio

La Giunta comunale di Erba ha deciso di avviare un’azione legale contro il vincolo posto dalla Soprintendenza a tutela degli edifici storici della parte sud della frazione di Villincino, incluso il giardino privato di via Battisti che il Comune vorrebbe asfaltare per costruirvi l’ennesimo parcheggio.

Comune contro Sopraintendenza sul vincolo di via Battisti, le critiche del circolo “Ilaria Alpi”

Sulla decisione dell’Esecutivo si è espresso anche il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, che ha sottolineato il suo dissenso nei confronti del provvedimento. Il circolo infatti ritiene che l’impugnazione legale decisa dalla Giunta sia un’azione negativa, oltre che un paradosso!

“É una parte dello Stato che va contro l’Amministrazione dello Stato e contro l’ambiente – si legge nella nota del circolo – A differenza della Giunta di Erba – noi siamo totalmente d’accordo con l’apposizione del vincolo ambientale e paesaggistico sulla frazione di Erba”.

Il circolo si è detto quindi sconcertato dalla decisione assunta dall’Amministrazione erbese.

“Per questo siamo sconcertati della decisione assunta dalla Giunta comunale di Erba, che ha deciso di impugnare per via legale il vincolo posto dalla Soprintendenza. Il ricorso legale è ancora più paradossale se si pensa che è fatto per ‘difendere’ l’impattante progetto che prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio in uno storico giardino privato in via Battisti!”

Le parole del presidente Fumagalli

Sulla decisione è intervenuto poi direttamente anche il presidente del circolo Roberto Fumagalli, che ha attaccato duramente l’Amministrazione: