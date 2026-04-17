Si terrà nella giornata di domenica 19 aprile il terzo appuntamento del “Lake Como Walking Festival” che per l’occasione fa tappa a Ponte Lambro.
Il “Lake Como Walking Festival” fa tappa a Ponte Lambro
L’iniziativa, promossa da Sentiero dei Sogni in partnership con la Fondazione Alessandro Volta e con il sostegno del Comune di Ponte Lambro, partirà dalle ore 14 con il ritrovo nella sala consiliare per la passeggiata “Quel Ponte tra seta e cotone”.
Da lì partirà un cammino di circa 3 chilometri in piano tra il nucleo centrale del paese e la frazione di Lezza. I presenti potranno percorrere un pezzo di memoria strettamente legato al fiume Lambro, che ha fatto funzionare non solo il cotonificio, azienda di importanza nazionale che tra il 1840 e il 2012 ha contribuito a plasmare l’identità e l’urbanistica della zona, ma anche una filanda. La storia industriale si intreccerà con quella di pontelambresi e villeggianti illustri, come il cartellonista della Belle Époque Leopoldo Metlicovitz ed Eugenio Torelli Viollier, che 150 anni fa esatti fondava il “Corriere della sera”.
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Le tappe più significative saranno il Museo del Cotone, da poco allestito all’interno di Villa Guaita, un tempo abitazione dei proprietari del cotonificio, e Villa Haechler, appartenuta a uno storico direttore della stessa azienda. Lungo il percorso testimonianze e letture di poesie scritte da alcuni cittadini di Ponte Lambro, inserite di recente nell’arredo urbano.
Gli interventi
Nel corso dell’appuntamento ci saranno i saluti di Ettore Pelucchi, sindaco di Ponte Lambro. La camminata sarà invece condotta Pietro Berra, presidente di Sentiero dei Sogni che guiderà i partecipanti lungo il percorso. Durante le varie tappe sono inoltre previsti gli interventi di Manuel Guzzon (storico) e Patrizia Crespi (su Leopoldo Metlicovitz). Ospite speciale durante il pomeriggio Emilio Magni, giornalista e scrittore, che racconterà la vita al cotonificio, con particolare attenzione al tempo di guerra e al rifugio antiaereo di cui verranno proiettate alcune fotografie. Infine Lorena Mantovanelli delizierà i presenti con alcune letture.
Partecipare all’iniziativa è completamente gratuito, sarà però necessario iscriversi collegandosi al sito sentierodeisogni.it