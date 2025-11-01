In pensione dopo 38 anni tra le corsie del Selene

Al servizio dei clienti e soprattutto dei genitori e dei loro bambini nel punto vendita di Erba

Aveva iniziato nel 1987 nel reparto di abbigliamento uomo

La lambrughese Stella Bosisio, 60 anni, chiude la sua lunga esperienza tra le corsie del punto vendita Selene e proprio a partire da oggi – sabato 1 novembre – si gode la meritata pensione. Aveva iniziato nel 1987 e, dopo un inizio di prova nel reparto abbigliamento uomo con la signora Carmen, dove si occupava di tutto, dall’acquisto alla vendita, è poi passata alla puericultura, sia leggera che pesante e con una collega si è occupata di tutto quello che riguardava i bambini, con in più anche mobili e materassi che c’erano nel vecchio punto vendita.

“Vicinanza e affetto veri e forti”

Un rapporto, quello che Stella ha saputo costruire negli anni, che ha creato veri e propri legami:

“I clienti vengono e chiedono di me. In questi ultimi giorni ho davvero toccato con mano tanto affetto: in molti sono passati a salutarmi, a portarmi anche dei regali che mi hanno molto colpito e commosso. Una vicinanza e un affetto veri che non mi aspettavo in maniera così forte”.

