Inaugurati i cartelli salvaciclisti a Lurago

Lurago d’Erba sono stati inaugurati ieri pomeriggio, mercoledì 22 aprile, i cartelli “salva ciclisti”, iniziativa promossa dall’associazione Io Rispetto il Ciclista con il testimonial Antonio Cortese.

Obbiettivo sensibilizzare gli automobilisti

L’obiettivo dell’iniziativa è richiamare l’attenzione degli automobilisti sulla presenza dei ciclisti e sull’obbligo di mantenere comportamenti prudenti, contribuendo a ridurre incidenti spesso causati da distrazione o scarsa consapevolezza. L’iniziativa assume un valore ancora più rilevante se si considera il contesto italiano, dove le politiche a favore della mobilità ciclabile procedono a macchia di leopardo. In questo scenario, Lurago d’Erba si distingue come uno dei pochi centri lombardi ad aver già investito nelle bike lane, considerate dagli esperti uno degli strumenti più efficaci per aumentare la sicurezza sulle strade urbane.

Presenti le autorità, a partire dal sindaco Davide Colombo, affiancato dal vicesindaco e assessore allo sport Paolo Consonni e dal comandante della polizia locale Oscar Montanino. Una presenza che testimonia il coinvolgimento diretto delle amministrazioni locali nel promuovere politiche di prevenzione. Presenti, con Cortese, i professionisti Marco Tizza e Matteo Spreafico, mentre Giacomo Nizzolo è intervenuto in collegamento, insieme a numerosi cicloamatori del territorio. Un fronte unito per ribadire che la sicurezza su strada riguarda ogni livello della pratica ciclistica.

La scelta della data di inaugurazione dei cartelli non è casuale: l’inaugurazione è avvenuta nel nono anniversario della morte di Michele Scarponi, simbolo di una tragedia che ha profondamente segnato l’opinione pubblica e acceso i riflettori sulla vulnerabilità dei ciclisti.