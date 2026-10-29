“L’importanza degli alberi in città”, se ne parla ad Erba con il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”

Si terrà giovedì 5 novembre l’incontro pubblico dal titolo “L’importanza degli alberi in città”, organizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” presso la sala Isacchi di Ca’ Prina a Erba (piazza Prina n. 1), alle ore 20,45.

L’incontro vuole approfondire – con un linguaggio adatto ai tutti – le importanti funzioni ambientali (ecosistemiche) degli alberi, soprattutto in ambito urbano e in un contesto di crisi climatica come quella che stiamo vivendo da alcuni decenni – si legge nella nota diramata dal circolo – Interverrà l’agronomo Elia Galbusera: dottore agronomo laureato presso la facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano nel 2012, libero professionista dal 2015, si occupa di arboricoltura, gestione del verde urbano, progettazione di aree verdi e di interventi ambientali. Galbusera ha sviluppato una particolare attenzione alla gestione conservativa degli alberi come veri e propri habitat e “contenitori” di biodiversità e collabora attivamente con BioTreeVersity, in qualità di tecnico esperto”.