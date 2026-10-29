“L’importanza degli alberi in città”, se ne parla ad Erba con il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”

Si terrà giovedì 5 novembre l’incontro pubblico dal titolo “L’importanza degli alberi in città”, organizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” presso la sala Isacchi di Ca’ Prina a Erba (piazza Prina n. 1), alle ore 20,45.
L’incontro vuole approfondire – con un linguaggio adatto ai tutti – le importanti funzioni ambientali (ecosistemiche) degli alberi, soprattutto in ambito urbano e in un contesto di crisi climatica come quella che stiamo vivendo da alcuni decenni – si legge nella nota diramata dal circolo – Interverrà l’agronomo Elia Galbusera: dottore agronomo laureato presso la facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano nel 2012, libero professionista dal 2015, si occupa di arboricoltura, gestione del verde urbano, progettazione di aree verdi e di interventi ambientali. Galbusera ha sviluppato una particolare attenzione alla gestione conservativa degli alberi come veri e propri habitat e “contenitori” di biodiversità e collabora attivamente con BioTreeVersity, in qualità di tecnico esperto”.
Il dibattito sui tagli a Erba
Il comunicato del circolo sottolinea poi come durante la serata verrà toccato anche il tema dei progetti approvati dall’Amministrazione erbese per quanto concerne il piano del taglio di alberi sul territorio cittadino.
“Nel corso della serata, il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” discuterà anche dei contestati progetti – autorizzati negli scorsi mesi dalla Giunta comunale di Erba – che hanno comportato o potranno comportare il taglio di alcuni alberi – prosegue la nota – Tra questi il progetto per la costruzione di una nuova palazzina con parcheggio pubblico in via Volta, che ha già cancellato uno storico parco alberato. E poi l’intervento del Comune che prevede il taglio di 15 tigli sani su via San Rocco angolo via Turati: questo stesso progetto prevedeva l’abbattimento di ulteriori 6 tigli davanti alla chiesa di Sant’Eufemia, taglio stoppato dal recente intervento della Soprintendenza”.
L’incontro del 5 novembre sarà moderato da Roberto Fumagalli del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”.
Ingresso gratuito e aperto alla cittadinanza
Hanno aderito all’evento: il Comitato per la tutela dei tigli di Erba, il Coordinamento Base, Trapeiros di Emmaus, ManiTese, ANPI territorio Erbese.
L’ingresso è gratuito, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo incontro per conoscere la vita degli alberi in città.