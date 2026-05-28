Una comunità che si attiva, si incontra e si prende cura del proprio territorio: è questo lo spirito con cui domenica 24 maggio si è svolta a Merone l’iniziativa “Pulizia del Verde”, promossa dall’associazione giovanile Lo Snodo di Erba insieme all’Amministrazione comunale. L’obiettivo è stato quello di promuovere la cura e la valorizzazione degli spazi pubblici attraverso un’azione concreta e condivisa.

Oltre 30 cittadini in campo per la “Pulizia del Verde”

Alla giornata hanno partecipato oltre 30 persone tra bambini, giovani e adulti, che hanno scelto di dedicare il pomeriggio alla cura del paese. Una partecipazione ampia e trasversale, che ha coinvolto diverse generazioni. Presente per tutta la durata dell’iniziativa anche il sindaco Alfredo Fusi, a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le iniziative di cittadinanza attiva e cura del territorio.

Il commento del sindaco

“Queste iniziative sono importanti perché vanno oltre la semplice pulizia degli spazi pubblici: creano occasioni reali di partecipazione, rafforzano il senso di appartenenza e mettono in relazione cittadini di età diverse. È significativo vedere così tante persone attivarsi insieme per Merone, contribuendo con un gesto semplice ma concreto alla cura e alla vita del proprio territorio. Ringraziamo l’Associazione giovanile Lo Snodo per la collaborazione e la Consigliera con delega all’ecologia del Comune di Merone Dalila Cairoli che ha coordinato le attività” ha dichiarato il sindaco.

Durante l’evento, i partecipanti si sono organizzati in piccoli gruppi operativi distribuiti su diverse aree del territorio. Un gruppo, composto principalmente da famiglie e bambini, ha attraversato i parchi gioco del paese, mentre un secondo gruppo di ragazzi ha operato lungo il lungolago occupandosi della raccolta dei rifiuti e della pulizia dei percorsi pedonali. La suddivisione ha permesso di intervenire su più zone contemporaneamente, rendendo l’azione più efficace e ordinata.

Non sono mancati momenti di scambio tra i partecipanti, con collaborazioni spontanee tra adulti, giovani e bambini che hanno reso l’iniziativa non solo un’attività di pulizia, ma anche un’esperienza educativa e relazionale. La giornata si è conclusa nel tardo pomeriggio davanti al Municipio con il ritrovo dei gruppi, la consegna dei sacchi raccolti e una foto collettiva. A seguire, un aperitivo offerto ha rappresentato un momento conviviale di ringraziamento e un’occasione informale di confronto sull’esperienza.

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La voce degli organizzatori

“Il valore di questa iniziativa sta anche nel percorso condiviso tra Lo Snodo e l’Amministrazione comunale, che hanno costruito insieme un’attività semplice ma concreta sul territorio”, hanno dichiarato Simone Pelucchi e Camillo Casartelli, rispettivamente Presidente e Volontario de Lo Snodo. “È in questo tipo di collaborazione che si rafforza la possibilità di attivare partecipazione reale e continuativa. Ringraziamo il Comune per la disponibilità e il supporto”.

L’evento si inserisce all’interno di “On Air – Voce ai Giovani, Spazio alle Idee”, progetto guidato dalla Cooperativa Lavoro e Solidarietà e realizzato in collaborazione con Lo Snodo ed altri enti, con il finanziamento da parte di Regione Lombardia attraverso il bando Giovani Smart 3.0.

L’iniziativa si chiude con la volontà condivisa di continuare a promuovere momenti di partecipazione attiva sul territorio, rafforzando la collaborazione tra cittadinanza, associazioni e istituzioni. In questa prospettiva, l’evento rappresenta non un punto di arrivo, ma un tassello di un percorso più ampio volto a rendere la partecipazione civica una pratica costante e riconoscibile nel tempo.