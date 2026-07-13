Il giovane turco si trovava attorno alle 2 in un parcheggio con un connazionale e un afghano in automobile dove gli agenti hanno trovato l'arma

La Polizia di Stato di Como, stanotte, ha denunciato in stato di libertà un 26enne, cittadino turco, domiciliato a Fino Mornasco per porto abusivo d’armi.

Pistola nascosta in auto: denunciato 26enne a Montano Lucino

Alle 02.00 circa di questa notte, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio dedito alla prevenzione e repressione dei reati, un equipaggio delle Volanti, transitando in via Enzo Ratti, nei pressi del McDonald’s di Montano Lucino, ha proceduto al controllo di un’auto in sosta con le portiere aperte con tre soggetti a bordo due 26enni turchi ed un 25enne afgano.

Il ritrovamento dell’arma

Durante il controllo, gli agenti hanno notato all’interno del portabagagli una confezione di cartucce e procedendo ad un’ispezione più approfondita, il 26enne di Fino Mornasco, è stato trovato in possesso – nascosta nella tasca porta oggetti del sedile – una pistola beretta 92FS, senza tappo rosso.

Denuncia e precedenti

Sequestrato il tuto, il 26enne è stato portato in Questura per gli ulteriori accertamenti, dai quali sono emersi i suoi precedenti per furto, rapina e spaccio; è stato, quindi, denunciato per porto abusivo d’armi.