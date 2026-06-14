Protezione civile: Proserpio è il nuovo coordinatore

Piero Proserpio è il nuovo coordinatore della Protezione civile Albavilla-Alserio: subentra a Ciro Tassiello.

“Cerchiamo sempre nuovi volontari”

A proclamarlo ufficialmente è stata l’Amministrazione comunale con il sindaco Giuliana Castelnuovo e il suo vice Roberto Ballabio, a sua volta volontario della Protezione civile locale. Ad affiancare Proserpio resta vicecoordinatore Mattia Garofoli. Il vicecoordinatore delle emergenze sarà Alberto Panzeri ; Simona Isone sarà la responsabile della segreteria Antincendio boschivo. Roberto Colombo e Ian Marchesi sono stati poi nominati caposquadra dei lavori di messa in sicurezza e lavori forestali e Federico Frigerio sarà il responsabile di magazzino e attrezzature.

«Questa nomina mi fa molto piacere: tengo tanto a Albavilla, soprattutto alla zona montana – commenta Proserpio – Sarà un impegno importante, con l’andamento meteorologico e continui eventi emergenziali c’è sempre molto da fare e si deve sempre essere presenti sul territorio: è un impegno e una responsabilità. Adesso ragioniamo sulle prime attività: abbiamo già discusso delle forze in campo e conteremo anche sulla collaborazione del Comune. Ci vogliono i mezzi e la capacità operativa ed è importante incentivare la squadra, che sarà da implementare con nuovi volontari. Siamo sempre alla ricerca e le attività sono aperte a volontari di tutte le età. Per quanto riguarda le nomine, ho cercato di dividere gli incarichi così da assegnare i compiti a diverse persone: non è giusto centralizzare tutto e l’intento è di coinvolgere tutti e fare squadra».

«Per noi l’arrivo di Proserpio è un “grande acquisto”: è una persona di lunga esperienza – commenta il vicesindaco Ballabio – Oltre che un esperto di antincendio e gestione del territorio montano: sarà un grande punto di riferimento per la nostra Protezione civile».

(Nella foto Proserpio con il suo vice Garofoli e il sindaco Giuliana Castelnuovo e il vice Roberto Ballabio)