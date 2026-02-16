Violenza contro e donne, una serata per dire “Basta”

Violenza contro le donne, una serata per capire. per dire “Basta”.

Violenza contro le donne

Interragire e Comune di Lurate Caccivio presentano l’iniziativa “Violenza contro le donne: diamoci un taglio”. Alcuni professionisti qualificati del nostro territorio ci aiuteranno con importanti riflessioni sulle nostre quotidianità, a partire dal mondo dello sport e non solo. Saranno presenti Patrizio Passeri, presidente Polisportiva Senna, Georgia Broggi Napolitano, psicologa a psicoterapeuta, Dionigi Cappelletti, ex allenatore nazionale di basket in carrozzina e nazionale U22 maschile, e Samuele Robbioni psicopedagogista.

Serata e testimonianze

L’incontro si terrà oggi, lunedì 16 febbraio, alle 20.30, nello SpazioVolta3, a Lurate Caccivio. Sarà anche possibile ascoltare delle preziose testimonianze di Telefono Donna Como: Laura Uboldi psicologa e psicoterapeuta, Giovanna Salvadori volontaria e Raffaella Maino, volontaria. Inoltre, dal 17 febbraio al 13 marzo, nei negozi aderenti all’iniziativa, parte del ricavato sarà devoluto a Telefono Donna Como.