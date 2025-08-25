Investimento

Riqualificazione energetica ed efficientamento in corso.

Ad Inverigo un investimento da oltre 100mila euro per rinnovare i punti luce del paese. Riqualificazione energetica degli ultimi 261 punti.

Oltre 100mila euro di investimenti

Rinnovamento dei punti luce di Inverigo: si stanno concludendo i lavori di riqualificazione energetica ed efficientamento degli ultimi 261 punti luce dell’illuminazione pubblica, per un investimento di 101.643,05 euro. Nel 2024 erano già stati riqualificati 1.277 punti luce, per una spesa di 265.307,32 euro. In totale quindi 366.950 euro investiti per sostituire i vecchi corpi illuminanti con moderni apparecchi a led ad alta efficienza, che garantiranno un risparmio di quasi il 60 per cento di consumo energetico, maggiore sicurezza e migliore illuminazione per tutti i cittadini.

Segnalazioni in caso di guasto: a chi rivolgersi

Soddisfazione dunque da parte dell’Amministrazione, che ha nel frattempo voluto ricordare ai cittadini che in caso di guasti, criticità o lampioni spenti «E’ possibile contattare City Green Light al numero verde 800 642 120 attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 oppure inviando una mail a segnalazioni.inverigo@citygreenlight.com». Nella segnalazione bisogna indicare il tipo di guasto, via e numero di punto luce o civico più vicino oltre ad un proprio recapito telefonico.