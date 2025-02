10eLotto: a Inverigo vinti 6mila euro

La dea bendata bacia un giocatore: vinti sei mila euro a Inverigo.

10eLotto: in Lombardia vinti 68mila euro

Nel weekend sono stati vinti complessivamente 68mila euro con il Superenalotto, come riporta Agipronews. A Inverigo e in particolare nella ricevitoria di via General Cantore, un fortunato giocatore ha ottenuto la somma di 6mila euro. La stessa somma è stata vinta anche a Tradate, in provincia di Varese, e a Santa Maria Hoé, in provincia di Lecco, con un 6 "Doppio oro".

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 16,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 632 milioni nel 2025.