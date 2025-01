10eLotto con due colpi fortunati da 10mila euro

Il 10eLotto in Lombardia fa segnare vincite importanti: due colpi fortunati a Solbiate con Cagno.

10eLotto: in Lombardia vincite per oltre 80mila euro

L'ultima estrazione del 10eLotto, martedì 14 gennaio, ha premiato la Lombardia con vincite complessive per 82.500 euro. A Milano, come riporta Agipronews, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. A Bresso, in provincia di Milano, colpo da 12.500 euro grazie a un 6 Oro.

Due vincite a Solbiate con Cagno

Due giocate fortunate a Solbiate con Cagno. Sono stati centrati due 7 Oro da 10.000 euro ciascuno. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 153,7 milioni da inizio anno.

Lotto: in Lombardia vinti più di 45mila euro

Festeggia la Lombardia anche grazie al Lotto. L'ultima estrazione di martedì 14 gennaio, come riporta Agipronews, ha regalato una doppia vincita di più di 45mila euro in totale in tutta la regione. A Milano centrato una premio di 23.750 euro con tre ambi e un terno. A Desio, provincia di Monza e Brianza, vinti 21.550 euro con l'Opzione Oro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro, per un importo totale da inizio 2025 di 50 milioni di euro.