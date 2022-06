Il 10eLotto premia la Lombardia con vincite complessive per oltre 53mila euro.

10eLotto: la dea bendata bacia Mariano Comense

La più alta arriva da Cologne, in provincia di Brescia, dove è stato realizzato un 8 Doppio Oro da 20mila euro, seguito da un 1 Oro messo a segno a Senago, in provincia di Milano, dal valore di 12.600 euro. A Verderio Inferiore, in provincia di Lecco, riporta Agipronews, si festeggia un 6 Oro da 12.500 euro, mentre a Mariano Comense, in provincia di Como, sono stati vinti 8mila euro con un 7. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,6 miliardi da inizio anno.