Si alza nel cielo di Cassina Rizzardi un'esultanza: un giocatore ha vinto 8mila euro al 10eLotto.

10eLotto: si festeggia a Cassina Rizzardi, vinti 8mila euro

Nell’estrazione di martedì 25 luglio, come riporta Agipronews, c'è da segnalare un poker di vincite per oltre 39 mila euro: a Milano è stato realizzato un "9" da 20 mila euro, seguito da un "7 Oro" da 8.005 euro messo a segno a Cassina Rizzardi.

Queste le due vincite più alte a cui si aggiungono i due colpi di fortuna in modalità “Gong” centrate a Marchirolo, in provincia di Varese, dal valore di 6.500 euro e da 5.200 euro a Legnano, in provincia di Milano.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23 milioni di euro, per un totale di oltre 2,1 miliardi da inizio anno.