10eLotto: vincite da record negli ultimi concorsi e si esulta anche a Como

Lombardia protagonista negli ultimi concorsi del 10eLotto: sono ben 156mila gli euro vinti in regione e anche Como ha la sua fetta di fortuna.

Le vincite

Partendo proprio dal nostro territorio si registra una vincita di 8mila euro. A Busto Arsizio e a Milano sono state indovinati due 9 Oro da 50mila euro ciascuno. A Milano sono state registrate altre due vincite: un 9 da 20mila euro e un 4 Doppio Oro da 8mila euro, mentre a Barzanò un fortunato giocatore ha centrato un 6 Oro da 12.500 euro. Infine, a Pessano con Bornago sono stati vinti 7.500 euro

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 13,7 milioni in tutta Italia, per un totale di 3,43 miliardi dall’inizio del 2023.