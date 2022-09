E' difficile decidere se dedicare questo articolo dapprima alla "13a Mostra Scambio Auto Moto d'epoca e affini" che andrà in scena l'1 e il 2 ottobre a Lariofiere di Erba, oppure ad Angelo Colombo, il paraplegico di Bulciago che ha donato il proprio corpo alla scienza perché altri sfortunati come lui possano coltivare la speranza di tornare un giorno a camminare.

13a Mostra Scambio Auto Moto d'Epoca e affini

"Parliamo della Mostra", esclama lui, modestamente, che di questo evento è l'organizzatore. "Vuole mettere? Dopo le fiere di Padova, Torino e Milano veniamo noi di Erba. In fatto di affluenza siamo tra i primi in Italia, per cui… parlare della fiera per appassionati di motori proposta come sempre dall'associazione Paraplegia Onlus è la scelta giusta". "Va bene - gli risponde il redattore - ma almeno ricordiamo che tutto il ricavato della manifestazione, dedotte naturalmente le spese organizzative, sarà devoluto alla Fondazione Giorgio Brunelli di Brescia per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale". "Senza dubbio - conferma Colombo - la ricerca è fondamentale perché la mia scelta di collaborare con la scienza, affinché un giorno si possa sperare di guarire da questi traumi, abbia un senso".

1-2 ottobre, rombano i motori a Erba

Chiusa la parentesi su Angelo Colombo puntiamo dunque i riflettori sulla kermesse motoristica che sempre più appassionati attendono in Lombardia e non solo. "Prima di tutto - esordisce Colombo - vorrei fare i miei ringraziamenti a Lariofiere perché saremo i primi a poter utilizzare gli spazi espositivi dopo i recenti lavori di rinnovamento. Grazie anche alle province di Como e Lecco, al Comune di Erba, alle Camere di Commercio di Como e Lecco e all'Aci Storica di Como per il Patrocinio accordato. La fiera si articolerà su due giorni e prevede numerose manifestazioni".

Sabato 1 ottobre, dalle ore 9: auto d'epoca e Vespa Club

"Sabato 1 ottobre proporremo una giornata fatta di scambi, cimeli, modellini, ricambi per auto e moto d'epoca. Ospiteremo nel Padiglione B le auto d'epoca iscritte ai club del Registro Storico. In più avremo con noi gli amici dei Vespa Club di Bulciago, Lecco e Cantù: in mostra le Vespe più belle di sempre. Tra queste anche la Vespa da corsa del Brianza Classic Garage costruita per la 500 Km del circuito di Pomposa, gara disputata il 24 settembre 2022. Allo stand del Vespa Club Lecco (pad. C), dalle ore 10 alle 12, Fabio Cofferati racconterà invece il suo raid Milano - Tokyo in occasione delle recenti Olimpiadi".

Il concorso d'eleganza

Nel pomeriggio di sabato saranno anche presentate le vetture iscritte al Concorso di Eleganza con appuntamento dalle 15.30. "Per rendere il contesto ancora più suggestivo proporremo in abbinamento una sfilata di abiti d'epoca a cura di garage Storico. Titolo della manifestazione: "Dalla Crinolina alla minigonna". Splendide modelle in abiti dello stesso periodo delle vetture in gara porteranno in passerella la moda e il costume degli anni che furono". Tutto il pubblico potrà votare, in qualità di "Giuria Popolare", per decretare la vettura più bella: basterà ritirare la scheda distribuita presso il padiglione C sulla quale indicare il modello preferito.

Ami la fotografia? Partecipa con un click

Avrà luogo poi un concorso originale e coinvolgente. Ogni visitatore dotato di cellulare, infatti, potrà fotografare le vetture esposte e le modelle in passerella nel pomeriggio. Seguendo le istruzioni indicate in loco, i partecipanti potranno aggiudicarsi un simpatico premio e veder pubblicare la propria foto sulla rivista Auto d'Epoca.

Domenica 2 ottobre il tradizionale raduno di auto e moto storiche

Domenica 2 ottobre sarà invece il turno del raduno di auto e moto storiche che, dalle 8,30 del mattino, si ritroveranno nel parcheggio posteriore di Lariofiere. "Passeggiata d'Autunno - 2° Memorial Angelo Beretta" il titolo della manifestazione. Partecipano auto e moto storiche di tutti i tempi. Presente anche un'auto d'epoca mai esposta in passato sulla cui identità il signor Angelo mantiene il più rigoroso riserbo ("Poiché voglio battere il record di affluenza di pubblico all'evento - informa - per scoprire di quale vettura si tratta vi aspetto in fiera: non crederete ai vostri occhi"). Dagli elenchi emerge, comunque, che durante il pomeriggio si celebreranno ricorrenze importanti quali: il 60° della Giulia, il 50° dell'Alfetta, della FIAT XI/9, della FIAT 500 R e della mitica FIAT 126. Grande festa anche per il 40° della Maserati Biturbo. Passando alle moto, 50° anche per la Kawasaki Z1 900 Testanera. Nel pomeriggio ritiro della foto ricordo per i partecipanti, premiazioni del Concorso di Eleganza e della Passeggiata d'Autunno. Il corteo delle vetture sarà seguito dai volontari di Moto Club Erba, Antiche Moto Brianza, Motoclub Carate Brianza e altri motociclisti simpatizzanti dell'associazione amici della paraplegia.

13a Mostra Scambio auto Moto d'Epoca e affini: chi aiuta l'uomo…

Chiudiamo la presentazione invitando i nostri lettori a partecipare numerosi. "Mi auguro che la passione per i motori e la volontà di fare beneficenza si trasformino in un binomio positivo per la Mostra Scambio. Mi piace sempre ricordare una frase che, nel corso della mia travagliata vita, è diventata per me un mantra: chi aiuta l'uomo, aiuta se stesso".

Quindi l'1 e 2 ottobre, per un week-end diverso all'insegna di belle auto, belle donne e buon cuore… la Mostra Scambio vi aspetta!