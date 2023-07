Si è concluso nei giorni scorsi, con lo svolgimento degli esami finali, il corso ITS Industria 4.0 – Trasporti, Logistica e Supply Chain Management organizzato dalla Fondazione ITS Mobilità Sostenibile, con sede a Cantù, con il supporto di Confindustria Como. Una ventina gli studenti che si sono diplomati quest’anno, in alcuni casi con valutazioni eccellenti.

20 studenti diplomati al corso "ITS Industria 4.0" e già inseriti nelle aziende del territorio

Dei 20 neodiplomati al corso, quasi tutti sono già inseriti nelle aziende a dimostrazione del fatto che i percorsi ITS sono estremamente efficaci per trovare lavoro. Si tratta infatti di una formazione tecnica di alto livello, che consente una specializzazione elevata e fornisce gli strumenti per l’ingresso nel mondo del lavoro, anche grazie all’esperienza dello stage in azienda. Il percorso, biennale, ha un’impostazione molto pratica: le ore di tirocinio ammontano ad almeno il 40% del totale e i docenti sono professionisti ed esperti provenienti dal mondo delle aziende.

Per i ragazzi c’è poi un’altra opportunità: portare avanti il proprio percorso formativo con la modalità dell’apprendistato in articolo 45: questa forma prevede già dal primo anno la possibilità di assunzione da parte di un’azienda e contestualmente il proseguimento di attività formative che portino alla conclusione del percorso di studi. Nel percorso appena concluso tre studenti hanno potuto usufruire di questa possibilità.

Il corso

Il corso con sede a Cantù è partito nel 2019 grazie alla collaborazione tra la Fondazione ITS Mobilità Sostenibile e l’Innovation Hub Como Next ed ha avuto da subito il supporto di Confindustria Como in considerazione del grande interesse delle aziende del territorio per questa figura professionale.

Molte imprese, infatti, hanno aderito agli stage ed hanno assunto in questi anni gli studenti diplomati; parliamo di realtà come Rodacciai, Porro spa, Basf Italia, Colombo Industrie Tessili, Furia Cuscini, Mantero Seta, BLM Group, Lema spa, Roncoroni spa.

La figura professionale formata è un Tecnico Superiore Trasporti - Logistica Supply Chain Management. Il tecnico superiore si inserisce nelle funzioni strategiche della catena di distribuzione (supply chain) della filiera produttiva. Presidia le varie attività della logistica, sia in ambito manifatturiero che intermodale. Interagisce con le funzioni dell’area produzione, vendite, commerciale, amministrazione. Si relaziona, inoltre, con la rete di imprese che si trovano a monte e a valle nei processi e nelle attività che producono valore in termini di prodotti e servizi al consumatore finale.

Può interagire con clienti e fornitori, con le amministrazioni pubbliche oppure organismi di natura pubblica come le dogane preposte al controllo di ingressi e uscite delle merci dal territorio nazionale. In ambito manifatturiero il Tecnico Superiore elabora, coordina e controlla la catena di produzione, ottimizzando la gestione della fornitura e della distribuzione in termini di tempi, costi e qualità per garantire efficienza e flessibilità; in ambito intermodale pianifica, organizza, dirige e coordina procedure e risorse per il trasporto di merci a livello nazionale e globale.

In definitiva questo percorso è una validissima opportunità per studenti diplomati o per universitari che intendono abbandonare il percorso accademico e cercare opportunità più concrete.

Si pensa già alla prossima edizione

La nuova edizione del corso Industria 4.0 – Trasporti, Logistica e Supply Chain Management è in partenza a ottobre 2023 e ci sono ancora alcuni posti disponibili: per informazioni è possibile scrivere a cantu@itsmobilitasostenibile.it, consultare il sito www.its-move.it oppure telefonare al numero 3209582964, per partecipare a un open day in programma e alle selezioni.