25 anni fa nasceva il Carnevale Canturino: una mostra racconta l'anniversario

Una ricca carrellata di immagini racconta la storia della celebre kermesse.

25 anni fa nasceva il Carnevale Canturino: una mostra presso il Centro Espositivo Corte San Rocco racconta l'anniversario.

25 anni fa nasceva il Carnevale Canturino

E' stata inaugurata questa mattina, sabato 13 novembre 2021, e proseguirà fino al 21 novembre la mostra "25 anni in allegria!" che celebra l'anniversario della fondazione dell'associazione Carnevale Canturino. La mostra racconta per immagini come è cambiata la storica sfilata che è diventata una delle più importanti in Lombardia.

"Oggi, 13 novembre, 25 anni fa i soci fondatori andavano dal notaio a firmare per la creazione dell'associazione - ricorda il presidente Paolo Frigerio - Un quarto di secolo, acqua sotto i ponti ne é passata, abbiamo fatto un pezzo di storia canturina. Speriamo di festeggiare i 100 anni. Dato che veniamo da un anno deludente a causa della pandemia, qualcosa volevamo fare. In questa bellissima corte, che è anche la nostra base durante il Carnevale, volevamo prenderci un momento per raccontare questa storia e per annunciare che ci sono già le date per l'anno prossimo".

"Grazie per quello che fate, il Carnevale di Cantù é un'eccellenza - ha commentato il vicesindaco Giuseppe Molteni presente all'inaugurazione con parte della giunta - E' bello anche che questa mostra avvenga nei giorni del Festival del Legno. Ho un ricordo terribile del Carnevale, di quel messaggio a febbraio 2020 in cui io e il sindaco Galbiati ci dicevamo che dovevamo bloccarlo per la pandemia. Speriamo che il prossimo anno sia anche migliore di quelli passati".