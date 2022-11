Oggi è il 25 novembre 2022, è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una giornata dedicata ad un tema, purtroppo, attuale. I dati di ogni anno ce lo dimostrano e sono molte le iniziative attuate per estirpare un male subdolo come questo, come l'ultima di Tabu, azienda canturina leader nel settore del legno arredo.

25 novembre: l'iniziativa di Tabu a sostegno di Telefono Donna Como

"La violenza contro le donne, spesso da parte di uomini che sono mariti, fidanzati, padri o famigliari, è un fenomeno sociale con molti volti: una violenza particolarmente grave, sia essa verbale, psicologica, o peggio fisica fino ad esiti fatali, perché si riflette sui figli, che ne diventano vittime a loro volta. Le cronache narrano di una violenza a volte silenziosa e subita, a volte denunciata e inascoltata, a volte esplosa senza alcun segnale premonitore. Come fermarla? Come prevenirla? Sono i grandi interrogativi. La nostra azienda, costituita dai lavoratori e dalle loro famiglie, è di fatto una comunità radicata nel territorio. Desideriamo esprimere la nostra vicinanza a queste donne, e alle famiglie che ne sono colpite, sia con un gesto simbolico, sia con un gesto concreto. Il nostro mondo è quello del “fare”, e ci renderemo parte attiva della campagna di sensibilizzazione. Venerdì 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, indossiamo il nostro messaggio rivolto alle donne e diciamo NO ALLA VIOLENZA. Abbiamo studiato una maglietta "Le donne sono il colore del mondo! Detto da chi di colore se ne intende". Tabu da quasi 100 anni è infatti sinonimo di “tintoria del legno” ed è eccellenza lombarda nel mondo. Come gesto concreto e fattivo, Tabu sosterrà l'associazione Telefono Donna Como con una donazione per sostenere le attività sul territorio e le azioni di sensibilizzazione".

Le foto dell'iniziativa