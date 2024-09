32^ Mostra del Pizzo

Giovedì 3 ottobre inaugurerà ufficialmente la XXXII Mostra internazionale del Pizzo di Novedrate che vedrà la partecipazione di diverse delegazioni provenienti da tutto il mondo.

Il programma è il risultato della collaborazione tra il Comune, il Comitato di promozione del pizzo, l’università e-Campus, le associazioni locali, le aziende del territorio e Regione Lombardia che ha sostenuto il progetto con un contributo a valere sull’Avviso Unico Cultura 2024.

Il tema sarà «Il pizzo, intrecci tra Arte e Natura» e la manifestazione sarà itinerante, con tre location d'eccezione:️ Villa Casana, Università eCampus e Salone Polivalente.

Il programma

Il taglio del nastro ufficiale avverrà alle 19 di giovedì 3 ottobre a Villa Casana.

Venerdì la mostra aprirà alle 10 con una visita guidata per le scolaresche. Le visite per le scuole si svolgeranno anche nel pomeriggio e nella giornata di lunedì, alle 10.30 e alle 14.30. Alle 14.30 di venerdì e lunedì ci saranno anche le visite guidate per le Associazioni della Terza età del territorio. Alle 18 di venerdì verrà inaugurata la mostra fotografica "Quelle leggiadre trine!" seguita dall’"aperitivo della merlettaia".

Diversi eventi animeranno la giornata di sabato che vedrà l’apertura della mostra alle 10. Sempre alle 10, ma al Salone polivalente, ci sarà la presentazione dei murales degli artisti Armanda Golfieri e Dario Battistutta seguita, alle 10.45 dalla consegna ufficiale dello stemma del Comune di Novedrate realizzato dall’artista Luigia Brignani Griffini.

Non mancheranno attività per i bambini, con laboratori a loro dedicati all’università e-Campus dalle 15 alle 17.

Alle 15 in Villa Casana ci sarà la presentazione dell’opera «Mani che guardano al mondo» con l’artista Ivano Rota, e del progetto del Comune assieme a Tabu «Un fusello per il mondo». Alle 16 sarà possibile partecipare a visite guidate alla mostra, alla villa e al suo parco storico a cura dell’associazione teatrale Inemesi. Alle 17 all’e-Campus ci sarà la presentazione del logo in pizzo delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026. La mostra sabato 5 ottobre chiuderà alle 21.

La giornata di domenica

Un ricco programma di eventi è previsto anche per la domenica, con l’apertura della mostra alle 10. Ma prima, alle 9.30, si potrà partecipare alla prima «Giornata dell’inclusione» con una passeggiata tra arte e natura a cura del Gam in collaborazione con Il Gabbiano Onlus.

Alle 10.30 all’e-Campus ci sarà la presentazione del progetto "Oasi apiaria" con il Lions club di Montorfano, il Rotary Club Cantù e la Fondazione Minoprio.

Alle 11 in piazza Umberto I ci saranno le merlettaie in piazza "A fà pizz...". Alle 13 in Villa Casana si aprirà il servizio temporaneo di Poste italiane per l’annullo filatelico della XXXII Mostra Internazionale del Pizzo in collaborazione con il Circolo Filatelico Canturium.

Dalle 15 alle 17, laboratori per bambini all’e-Campus, mentre nel parco di Villa Casana ci saranno dimostrazioni dei mestieri femminili di Lombardia con le "Donne dei fili" di Ca’ Mon, centro per l’arte e l’artigianato di Monno.

Alle 16.30 sarà la volta della presentazione del libro «Rimett in dialett» di Gilberto Colombo, con la partecipazione dei Girabachìtt e aperitivo a seguire. La mostra sin potrà visitare fino alle 21.

Lunedì 7, la mostra aprirà alle 10 e alle 18, dopo la consegna di attestati e riconoscimenti ci sarà la cerimonia di chiusura.