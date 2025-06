Un torneo di basket over 35

Un torneo di basket dedicato a chi forse non ha più l’età, ma di sicuro non ha perso la voglia di giocare e di divertirsi: è il Torneo over 35 di Fino Mornasco. Giunto alla seconda edizione, quest’anno vedrà anche la partecipazione di un ex-giocatore che ha militato nella serie A.

L'iniziativa

Ad avere avuto l’idea di organizzare questa manifestazione sono stati Marcello Porro e Massimo Laffi, entrambi con un passato da giocatori di basket all’Olimpia di Cadorago alle spalle:

"Lo abbiamo realizzato per la prima volta lo scorso anno e ha visto il trionfo della squadra dei Bees. L’idea era quella di ritrovare un po’ i vecchi amici con i quali giocavamo ai tempi. In estate vengono organizzati diversi tornei, e, anche se l’intento dichiarato è quello di fare sport divertendosi, quelli della mia età fanno fatica a giocare contro i ragazzini. Eravamo un po’ fuori quota. Da qui l’idea di realizzare qualcosa dedicato ai più “grandicelli”".

Il torneo

Da qui la decisione di organizzare una competizione dedicata agli over 35. Spiega Porro:

"L’anno scorso abbiamo trovato 4 squadre partecipanti e siamo riusciti a realizzare il torneo. E’ stato molto divertente, anche perché con alcuni giocatori ci si conosceva dai tempi delle giovanili. Abbiamo creato un bel gruppo, con un bel clima amichevole e goliardico, ma dove non è mai mancata la voglia di vincere".

Le partite si svolgeranno tutte alla palestra comunale, dal 13 giugno:

"Il format è quello di un piccolo girone all’italiana con le finali per il terzo e quarto posto e per il primo e secondo. Le prime partite saranno il 13 giugno, poi si giocherà il 16, il 20 e il 22, dalle 19.30. Ci si diverte, poi alla fine delle partite ci si ferma sempre a mangiare un panino e bere una birra fuori dal palazzetto".

Un ex di Serie A

Le squadre sono in fase di definizione, ma trapelano già alcuni nomi di alcuni giocatori che hanno militato in alcune squadre comasche come Luca Sanavia, Daniele Danieli, Fabrizio Comerio, Fabio Marchesi e Stefano Sesana. Quest’anno, inoltre, il torneo over 35 vedrà la partecipazione anche di un ex-giocatore di Serie A: Niccolò Squarcina, che ha giocato nella massima serie anche con la Pallacanestro Cantù.