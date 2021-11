la celebrazione

Il sindaco Chindamo: "Due incontri importanti e significativi".

4 novembre, doppia celebrazione a Bulgarograsso con i bambini e il militare Marco Pini.

Due appuntamenti questa settimana a Bulgarograsso per celebrare il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, oltre che il centenario della tumulazione del Milite Ignoto, in onore di tutti i militari caduti nella Prima Guerra Mondiale.

La prima celebrazione si è svolta giovedì, 4 novembre 2021, con i bambini della scuola primaria. "E' stata una mattina molto bella e significativa e sono contento di averla potuta trascorrere con i bambini di quinta elementare - ha commentato il sindaco Fabio Chindamo - Gli Alpini, la Polizia locale e la Protezione civile li hanno accompagnati dalla loro scuola a piazza Risorgimento e insieme abbiamo fatto l'alzabandiera, la deposizione della corona portata da due bimbi e ho cercato di spiegare loro il significato di questa giornata. Già il giorno prima si erano preparati guardando un video, proposto dagli Alpini, che spiegava l'omaggio al Milite Ignoto".

Alla celebrazione erano presenti i rappresentanti delle istituzioni: il vicecomandante della Polizia Locale Fabio Novarina, il maresciallo dei Carabinieri Tonino Pirisi, il tenente Stefano Meraviglia, il vicario don Carlo Bosco, parte dell'amministrazione comunale e il capogruppo di minoranza Giuseppe Clerici. E' seguita una visita alla casa degli alpini dove i bambini hanno potuto vedere oggetti storici e targhe risalenti alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale. "Tornando verso la scuola abbiamo attraversato via Romolo Guffanti, via Pietro Ferloni e via Clerici e ho raccontato loro che questa strade ricordano figure bulgaresi che hanno combattuto durante la guerra" ha aggiunto il primo cittadino.

Nella giornata di sabato la seconda celebrazione cittadina. Il corteo è partito dal cimitero, si è svolta la commemorazione del Milite Ignoto cui Bulgaro, come molti altri Comuni, ha attribuito la cittadinanza onoraria e infine passaggio al Monumento ai caduti. Alla celebrazione ha partecipato anche il capitano dell'Esercito Marco Pini, bulgarese che tra le diverse missioni che ha svolto è stato anche in Afghanistan. "E' un momento importante e di grande significato perché ha condiviso la sua testimonianza con tutti noi" ha aggiunto il sindaco Chindamo. La giornata si è conclusa con la messa in onore dei caduti.