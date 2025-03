40mila euro per i lavori al tetto della chiesa Sant'Ambrogio

Inverigo, intervento da 40mila euro per assestare le travi del tetto della chiesa di Sant'Ambrogio. L'appello della comunità pastorale ai parrocchiani.

Lavori al via in chiesa

Hanno preso il via da poco i lavori di assestamento delle travi del tetto della chiesa di Sant’Ambrogio ad Inverigo. Un intervento per cui era necessario agire il prima possibile. A riguardo la comunità pastorale Beato Carlo Gnocchi ha esposto un cartellone al Battistero per informare i fedeli in merito alla spesa, che è di circa 40mila euro.

L'appello ai parrocchiani

Dallo scorso autunno ci sono state occasioni di offerte straordinarie e al momento il risultato è di aver raccolto circa la metà del valore del costo d’intervento, quindi attorno ai 20mila euro.