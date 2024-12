Nasce la Cers del Lario ETS, è ufficiale

La CERS del Lario va oltre il semplice approccio energetico: l’aggiunta della “S” di solidale sottolinea l’impegno della comunità a destinare una parte significativa degli introiti a progetti sociali e ambientali per il territorio, con particolare attenzione alla lotta contro la povertà energetica.

Francesco Tampellini, Presidente della Cers del Lario, ne descrive così i valori fondanti: “Quali saranno i valori alla base della Cers Lario? Non tanto la 'E' e la 'R' di Energia Rinnovabile - una realtà che è ormai un fiume in piena, pensando ai +49GW di fotovoltaico previsti dal governo dal 2023 al 2035. La nuova Cers dovrà concentrarsi soprattutto sulla costruzione della 'C' di Comunità, facendosi aiutare dalla marcia in più della 'S' di Solidale, che dovremo declinare in atti concreti. Nel metodo, significherà, per esempio, muoversi all’unisono nel prendere le decisioni, nell’accogliere le competenze che spero arriveranno a supportare un Consiglio Direttivo 'allargato' e disponibile al confronto con i soci più attivi. Nel merito, significherà indirizzare gran parte degli incentivi statali a progetti collettivi con finalità ambientali e sociali, garantendo allo stesso tempo una sostenibilità economica il più equa (e solidale) possibile, verso soci o terze parti che vorranno investire in impianti produttivi a servizio dei soci consumatori della Cers”.

Le dichiarazioni