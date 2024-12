A 17 anni Francesco è un astro nascente del rally

Si è fatto le ossa al ghiacciodromo di Livigno e ha ottenuto vittorie al Vedovati di Monza e in Croazia

Ha iniziato con i go kart a 6 anni

Per Francesco Paccagnella, 17enne di Canzo, la strada era quasi già segnata: figlio d’arte, ha imparato a guidare tra i 10 e i 12 anni alla Ice driving school, il ghiacciodromo Livigno in cui papà Marco Paccagnella - esperto pilota - è istruttore nei mesi invernali.

"Una buona scuola, perché si apprende con le condizioni peggiori", spiega il giovane.

Al volante, però, ci si è messo ben prima: a 6 anni ha iniziato con i go kart, che restano ancora oggi una grande passione.

L'esordio in pista lo scorso anno: ha già belle vittorie alle spalle

Il suo esordio da pilota è stato lo scorso anno a Monza, al Rally Circuito Vedovati nel tempio della velocità: "Una gara andata molto bene, anche se l’obiettivo era divertirmi e realizzare il mio sogno. Ho conquistato il primo posto tra gli Under 18 e perciò è stato un bell’inizio".

Quest’anno alla stessa prova, al volante di una Renault "Clio" preparata dal team Autotecnica2 e con il canturino Luca Cornacchia come navigatore, ha raccolto ancora maggiore successo: primo in Under 18, primo di RC5N, primo di classe Rally 5 e cinquantesimo in classifica assoluta. Infine, proprio lo scorso fine settimana ha affrontato il campionato croato su sterrato, con al fianco Guido Pulici. Una prova del tutto nuova per lui, ma che è andata molto bene: si è piazzato secondo di classe e gli è servito molto per capire e migliorare.