A 18 anni è una stella della pallavolo: Viola vince lo scudetto con Volleyrò

Viola Pellicciari fa «bis»: è ancora campionessa d’Italia di volley. La sportiva di Albavilla, di ruolo schiacciatrice, fa parte della formazione che si è aggiudicata lo scudetto di Volley Under 18: la società romana Volleyrò Cdp. La squadra di Pellicciari, 18 anni compiuti il 3 maggio, si è portata a casa domenica scorsa il titolo in finale contro il Cortina Express Imoco grazie alla vittoria per 3 set a 1. Un premio che alla società mancava da 5 anni.

Aveva già vinto il titolo con Vero Volley nel 2024

Per Pellicciari è già il secondo scudetto: l’albavillese aveva vinto lo stesso titolo con la Vero Volley nel 2024. Ed è un riconoscimento a coronamento di un anno intenso, ma ricco di emozioni.

«Per me questa alla Volleyrò è stata un’esperienza nuova, in tutti i sensi: ho sempre vissuto a casa e trasferirmi mi spaventava – spiega Pellicciari – Inizialmente non è stato facile: mi sono trovata in una vita nuova, ho imparato a diventare indipendente, organizzarmi, prendermi responsabilità senza la mamma sempre a controllarmi. Però mi sono trovata con ragazze nella stessa situazione e che inseguivano lo stesso sogno: è stato un percorso di crescita personale e grazie a loro e alla società mi sono presto sentita a casa. Quest’anno abbiamo fatto sia Under 18 che B1: in B1 siamo arrivate quinte, un grande risultato. Invece con Under 18 non mi aspettavo di vincere: ci sono tante squadre molto forti con cui ci siamo raffrontate».

E la finalissima con Imoco, andata in scena domenica scorsa a Offanengo (Cremona) è stata affrontata con grinta e determinazione. «Prima della partita non ero agitata: ero tranquilla, serena e consapevole delle nostre potenzialità – racconta – Abbiamo perso il primo set e questo ha portato un po’ di tensione, ma poi abbiamo giocato, espresso un gioco di alto livello e abbiamo vinto il secondo set: lì ho capito che potevamo farcela. E’ stata impegnativa la settimana prima delle finali, con un periodo scolastico pieno di verifiche e la chiusura dei voti, gli allenamenti intensi, ma poi in partita ci siamo espresse al meglio».

Gli allenamenti proseguiranno fino a metà giugno, poi il meritato riposo prima di un nuovo anno sportivo con un nuovo inizio.

«Ci alleneremo fino a metà giugno, poi tornerò a casa per qualche giorno di riposo – aggiunge – L’anno prossimo resterò a Roma ma cambierò di ruolo: le mie doti fisiche non mi permettono di fare l’attaccante quindi farò il libero, ruolo concordato con la società. Sarà una nuova sfida che mi aspetta. Intanto mi porto a casa un anno bello intenso, ripagato appieno della fatica fatta con la vittoria dello scudetto, una cosa non da poco. Con le mie compagne abbiamo festeggiato a Cremona dopo la partita, poi un poco di riposo e da lunedì si ricomincia con gli allenamenti. Dedico questa vittoria alla mia famiglia: alla mamma, che è allenatrice e ne è stata super contenta, e a entrambi i miei genitori: mettendomi nei loro panni mi rendo conto quanto sia difficile lasciar andare una figlia a 18 anni, lontano da casa, per giocare a pallavolo e li ringrazio per quanto fatto per me. Dedico poi la vittoria al mio nonno Mario: è mancato quasi due anni fa ma è sempre con me».