A 30 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio, il Comune presenta un calendario di eventi

Ad Alzate Brianza

Una serie di eventi per non dimenticare quanto accaduto nel 1992.

Questa mattina, sabato 2 aprile, ad Alzate Brianza è andata in scena la presentazione del calendario di eventi in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

Presenti l'Amministrazione comunale con il sindaco Mario Anastasia, Benedetto Madonia e Claudio Ramaccini per il Comitato 5 dicembre di cui Alzate è appena entrata a far parte.

