A 41 anni dai bombardamenti, la commemorazione dei defunti di quella tragedia

Sarà inoltre l’occasione, a seguito dei lavori appena ultimati, di benedire il lavatoio rinnovato che si trova proprio in piazza Mercato, uno dei luoghi che fu tra i più colpiti
Il suono della campana della Prepositurale all’ora dell’attacco
Si svolgerà il prossimo 30 settembre l’appuntamento con il ricordo dei bombardamenti avvenuti nel 1944 a Erba: dall’erroneo sgancio di bombe sull’obiettivo sbagliato rimasero uccise 77 persone, tra piazza Vittorio Veneto – in particolare nei pressi del lavatoio – e i campi circostanti.
Alle 14.26, ora del tragico episodio, verrà suonata la campana maggiore della chiesa Prepositurale. Suono che verrà ripetuto anche giovedì 1 ottobre alle 13.24, ora del secondo attacco sulla città.
Una messa solenne in Sant’Eufemia per ricordare i morti
Per commemorare i defunti alle 20.30 il prevosto, monsignor Angelo Pirovano, celebrerà una messa solenne in Sant’Eufemia, con l’accompagnamento del gruppo folcloristico Città di Erba – I Bej e con l’intervento degli alunni dell’istituto San Vincenzo.
Al termine, si svolgerà la cerimonia di benedizione del lavatoio rinnovato dagli Alpini di Erba.
Il grazie del sindaco Caprani
Il sindaco, Mauro Caprani, ha voluto ringraziare quanti si sono impegnati per tenere vivo il ricordo di questo pezzo di storia della città:
“Desidero esprimere, a nome della cittadinanza tutta, un sentito ringraziamento al gruppo di volontari dediti alla cura del lavatoio, al gruppo Alpini, al gruppo de I Bej e a tutti quelli che si sono adoperati per la riqualificazione del lavatoio, luogo significativo per la memoria della Comunità erbese”.