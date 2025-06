A 61 anni si laurea campione italiani di sollevamento pesi

La sua passione l’ha portato sul podio: Marco Di Dio Russo, residente a Veniano, si è classificato campione italiano di pesi nella categoria M5 della federazione Wrpf Italia.

Campione di pesi

Un successo non certo di poco conto, soprattutto se si considera che ad aggiudicarsi il titolo è un "giovane" pensionato di 61 anni. E a dispetto della sua età anagrafica, è riuscito ad ottenere un titolo italiano. Lo sportivo, che abita in paese, è molto conosciuto anche nelle zone limitrofe: da anni indossa la divisa della Croce azzurra con sede a Cadorago e a Limido Comasco.

Passione senza confini

La sua passione per questa disciplina è nata un po’ per caso, un anno fa. "Ho partecipato a una gara promozionale in una palestra di Grandate gestita da un amico - racconta - Pur essendo la prima volta che praticavo “endurance”, ovvero 25 piegamenti e un giro di corsa, ho vinto". La bravura e le capacità dello sportivo non sono passate inosservate agli occhi della giuria che l’ha spronato a continuare in questa disciplina. Da allora, quella che è cominciata un po’ per gioco, è diventata una vera passione.

Campione italiano

A Mirabello Monferrato, in provincia di Alessandria, questo hobby ha portato lo sportivo venianese sul gradino più alto del podio. Marco Di Dio Russo è riuscito a sollevare 125 chilogrammi. Un gran successo, se si pensa che il secondo classificato è stato un giovane sloveno che è stato in grado di sollevare 107 chili nella categoria M2. "Devo dire che non me l’aspettavo. E’ stata un’emozione fortissima - afferma - Sono rimasto sia sorpreso che soddisfatto". Marco di Dio Russo ha tutta l’intenzione di proseguire. Supportato e sostenuto dall’allenatore Davide Restelli dedica con costanza tempo d energie a questa disciplina. Il prossimo appuntamento nel quale sarà chiamato a gareggiare è il 20 luglio. Chissà cosa succederà. Di certo lo sportivo venianese si metterà completamente in gioco per ottenere un altro risultato degno di nota.