A 80 anni dal bombardamento, Erba si prepara a ricordare quelle tragiche giornate

Gli aerei americani dovevano colpire il deposito di munizioni tedesco, ma per errore sganciarono una pioggia di bombe sulla città

Si apre oggi la mostra "Erba 44"

L’Amministrazione comunale di Erba ha predisposto un ampio programma per ricordare l’ottantesimo anniversario dai bombardamenti sulla città. Oggi, domenica 29 settembre, verrà inaugurata la mostra "Erba 44" presso la biblioteca comunale "Giuseppe Pontiggia". L’esposizione resterà aperta al pubblico dal 1° al 18 ottobre negli orari di ingresso (dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18.30 - martedì e giovedì anche dalle 9 alle 12; il sabato dalle 14 alle 18).

Ecco tutti gli appuntamenti in programma

Lunedì, 30 settembre, alle 10, all’Excelsior si terrà una conferenza riservata agli studenti delle scuole cittadine «40 secondi per un errore, 80 anni di memoria... - Le incursioni aeree su Erba 1944-45» a cura dell’ingegner Raffaele Serio.

Nel pomeriggio, alle 15.15, si terrà un incontro dal titolo «Ricordando con chi c’era - immagini e testimonianze dei nostri anziani» alla cappellina di Ca’ Prina a cura di Angela Ciceri, Clelia Orsenigo, Enrico Pina e Raffaele Serio.

In serata momento ufficiale con la celebrazione alle 20.30 di monsignor Angelo Pirovano in Santa Eufemia della messa in suffragio delle vittime. A seguire, si terrà la benedizione del lavatoio di piazza Mercato con i parenti delle vittime, le autorità e la cittadinanza.

Martedì 1° ottobre alle 20.45 la conferenza a cura dell’ingegner Serio sarà dedicata a tutta la cittadinanza nella sala polivalente del centro polifunzionale di San Maurizio.

La campana maggiore della Prepositurale suonerà all'ora dei bombardamenti

Per ricordare il momento esatto dei bombardamenti, la campana maggiore della chiesa Prepositurale suonerà alle 14.25 del 30 settembre e alle 13.20 del 1° ottobre. Un momento solenne per sottolineare la tragedia che accadde 80 anni prima.

Un gruppo di lavoro affiatato

A coordinare i lavori per ricordare l'importante anniversario è stato l’assessore alla Cultura, Paolo Farano, insieme alla responsabile dell’ufficio di riferimento Giovanna Zara. All’opera un team di esperti e appassionati di storia locale: Enrico Pina, Angela Bartesaghi, Raffaele Serio e la conservatrice museale Clelia Orsenigo.