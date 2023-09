A Bregnano apre un nuovo sportello PAC, Punto Accoglienza Cittadino

A Bregnano ha ufficialmente aperto un nuovo sportello PAC (Punto Accoglienza Cittadino). Lo sportello ha aperto le sue porte oggi, venerdì 8 settembre 2023, e lo rifarà ogni venerdì dalle 11.30 alle 12.30 a Puginate, in via 5 Giornate n. 2.

A cosa serve lo sportello PAC

Presso il Pac si potrà trovare personale pronto ad aiutare, gratuitamente, chiunque lo necessiti per servizi come:

creazione SPID;

aiuto per le pratiche on line della ASST Lariana;

stampa ricette ed accesso al proprio fascicolo elettronico;

accesso ai servizi fiscali e previdenziali tramite gli enti di patronato;

supporto per l’accesso ai servizi sanitari e all’assistenza domiciliare;

accompagnamento a visite ed esami sanitari e tanti altri.

Per prenotare un appuntamento bisognerà telefonare al 340 2654276 o scrivere una e-mail a bregnano@sportellopac.it. In particolare, il giorno 22 settembre dalle 10.30 alle 12.30 si svolgerà al PAC la giornata dello SPID, nella quale si potrà ottenere in maniera gratuita lo SPID.

Una volta preso appuntamento sarà necessario portare con sé: